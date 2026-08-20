Тернопільські академічні ліцеї набрали щонайменше по три десяті класи

У Тернопільській громаді академічні ліцеї вже сформували мережу десятих класів на новий навчальний рік.

За словами начальниці управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ольги Похиляк, усі визначені академічні ліцеї набрали щонайменше по три десяті класи.

В окремих закладах сформували чотири, п’ять і навіть шість класів.

Водночас після 9-го класу частина учнів обрала професійні заклади освіти та коледжі. У міському управлінні освіти зазначають, що це пов’язано, зокрема, зі змінами мережі гімназій та ліцеїв.

У Тернополі діти можуть продовжити навчання, зокрема, у Галицькому фаховому коледжі імені В’ячеслава Чорновола та технічному коледжі.