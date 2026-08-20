Автомобіль для ЗСУ вже у Тернополі: волонтери збирають кошти на ремонт та доставку військовим

Автомобіль для українських військових уже прибув до Тернополя. Волонтери збирають кошти, щоб провести технічне обслуговування та підготувати машину до відправлення на фронт.

Про це повідомила Олена Мудра.

Йдеться про джип Honda, який передали для потреб 50-ї окремої артилерійської бригади — підрозділу Сергія, керівника проєкту фільму «Барс. Незакінчена справа».

Автомобіль прибув до України з Берліна. Його передали громади Української церкви та УГКЦ за сприяння благодійного фонду «Воля. Єдність. ЮА».

Волонтери зазначають, що зараз авто має пройти технічний огляд. Потрібні кошти на його профілактичне обслуговування, а також доставку до військових.

«Невеличкий донат зможе допомогти покращити її технічний стан та доставити до військових», — закликають небайдужих волонтери.

За словами Олени Мудрої, до передачі автомобіля долучилися українці та військові. Окремо вона подякувала Назарію Коханівському за допомогу з доставкою автомобіля на СТО, а також усім, хто долучається фінансово, поширює інформацію та підтримує українських захисників.

Посилання на банку https://send.monobank.ua/jar/8joG8EbJBG

Номер картки банки 4874 1000 3864 5571