У Тернополі п’яний чоловік влаштував стрілялину із вікна квартири

Увечері 19 серпня на вулиці Київській у Тернополі пролунали постріли. Про це близько 20:00 на лінію 102 повідомили очевидці.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції. Правоохоронці встановили, що до інциденту причетний 41-річний житель обласного центру.

Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Під час освідування у нього виявили 2,57 проміле алкоголю.

Як з’ясували поліцейські, тернополянин зі стартового шумового пістолета холостими патронами здійснив понад десять пострілів у повітря. Стріляв чоловік із вікна власної квартири.

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Стартовий пістолет чоловік добровільно видав правоохоронцям. Поліцейські склали на нього адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення — дрібне хуліганство.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.