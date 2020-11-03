Тернопільські TVORCHI розповіли, як писали новий альбом 13 waves (ВІДЕО)
Музиканти розкривають усі музичні секрети написання альбому 13 waves для СЛУХ у проєкті «Трек за треком».
Учасники гурту TVORCHI – Андрій та Джеффрі – поділилися процесом створення та запису кожного треку з нового альбому 13 waves. Вони пояснили, як на самоізоляції, коли перебували кожен у себе вдома, їм вдалось написати нову платівку.
«Ого, це хлопці з Тернополя? А ми такі: «God damn, what’s popping?», – розпочинає свою відеорозповідь Андрій. І досі ті, хто вперше чують музику TVORCHI, дивуються, як круто звучить український гурт.
«Мені подобається, коли музика класифікує мистецтво. Наприклад, навіть образотворче мистецтво – це все про шари. Якщо ви хочете отримати 3D-ефект, то вам доведеться розпочати з простих ліній, з умовного 2D, а потім додавати зверху більше та більше деталей. Так працює і музика», – розповідає Джеффрі.
Як відбувався процес нашарування музики у треці, як створювали головні хуки й тексти пісень, де брали ідеї та натхнення, і чому музиканти не могли не писати музику під час карантину – дивись у відео на YouTube-каналі Слух.
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Що стало головним ключем для написання альбому на самоізоляції?
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