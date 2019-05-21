Тернопільська школа №3 приймала поважних гостей із Естонії та Фінляндії

10 травня Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 приймала гостей із Естонії та Фінляндії. У складі делегації були представники органів влади цих країн та директори шкіл.

Директор школи Петрокушин Р.В. показала гостям презентацію школи, у якій розповіла про успіхи наших дітей та міжнародному співпрацю, яку проводить заклад. Перед членами делегації виступили художні колективи: фольк-гурт «Гроно», молодша та старша група зразкового танцювального колективу «Весняний подих».

Гості захоплено спостерігали, як учасники наукового пікніка учні 8-Б класу Кирилюк Тетяна, Зубар Ірина, Шулик Максим демонстрували досліди й коментували їх англійською мовою, а учениці 11-х класів Стаханська Анастасія (11-А) та Хомишин Олександра (11-В) розповіли про свою участь у Міжнародних наукових конкурсах.

Представники естонсько – фінської делегації завітали й до початкової школи. Вони подивилися на сучасні кабінети для початкових класів.

Зацікавив їх і пам’ятний куточок І. Кіналя. Бобровська Ірина розповіла гостям про нашого колишнього учня і його участь у міжнародній миротворчій операції в Косово.

Члени делегації були приємно вражені високим рівнем підготовки наших учнів та їх рівнем володіння англійської мови,- йдеться на сайт навчального закладу.

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