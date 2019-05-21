У Тернополі поліція взялася за стихійну торгівлю

Спеціалісти Тернопільського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області спільно із працівниками Національної поліції Тернопільського міського відділу та працівниками муніципальної інспекції Тернопільської міської ради днями провели спільний рейд щодо встановлення та протидії стихійної торгівлі на території м. Тернополя, зокрема по вулиці М. Шептицького.

В ході спільних відпрацювань були виявлені факти реалізації продукції тваринного походження без супровідних документів, які б могли засвідчити якість, безпечність та походження даної продукції.

Працівники Національної поліції за виявлені правопорушення склали 3 адміністративні протоколи.

Спеціалісти Тернопільського міського управління провели близько 20 профілактичних бесід та роз’яснювальну роботу з продавцями щодо порушень правил торгівлі швидкопсувними продуктами харчування у невстановлених місцях, а також попередили контролерів ринку ТОВ «ВІП МАРКЕТ» щодо не надання торгових місць на прилеглій території продавцям, які не мають супровідних документів. Адже торгівля швидкопсувними продуктами харчування тваринного походження повинна здійснюватися лише в облаштованих для цього торговельних точках чи павільйонах.

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