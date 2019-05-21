На що звертати увагу, обираючи рюкзак

Незамінний супутник сучасної жінки в повсякденному житті – місткий рюкзак. Це не лише модний аксесуар, яким хизуються моделі на подіумі, але й зручне та корисне доповнення для представниць слабкої статі. Рюкзак можна взяти з собою як на прогулянку по місту, так і на шопінг, у подорож. Багатофункціональність цієї моделі сумки роблять її предметом must-have для кожної модниці.

Варіанти рюкзаків та їх призначення

Є безліч видів жіночих рюкзаків:

Туристичні. Розраховані на велике навантаження. Об`єм – 50 літрів і більше. Як правило, зроблені з стійкого матеріалу, рівномірно розділяють вагу ноші, мінімізуючи втому. Спортивні. Мають менші розміри, ніж туристичні. Призначені для відвідування спортзалу чи вело-прогулянки. Декоративні. Можуть вмістити лише необхідний мінімум: гаманець, телефон, косметичку. Рюкзаки для міста. Можуть бути виконані як з натуральних, так і штучних матеріалів (найчастіше поліестеру). Підходять для прогулянок по місту, навчання чи роботи. Їх об’єм – 20-30 літрів. Вони легкі та практичні. Трансформери. Дозволяють зробити з рюкзака сумку і навпаки. Пляжні. Затягуються на тасьму. Найчастіше мають яскраве забарвлення. Ідеально підходять для поїздки на море чи пікніка.

В залежності від жорсткості, виділяють м’які та жорсткі вироби. Перші більш розповсюджені. Вони можуть бути маленькими чи середніми. Жорсткі рюкзаки мають каркас. Він відповідає за рівномірне розділення навантаження. Такі рюкзаки мають велику місткість. Широкий вибір всіляких рюкзаків представлений в магазині «Моднотак» https://modnotak.com.ua/category/zhenskie-ryukzaki/. Отримати стильний та недорогий аксесуар можна, не виходячи з дому.

Існує декілька правил, які потрібно враховувати при виборі рюкзака. По-перше, його розмір повинен бути таким, щоб він не виглядав через плечей. Якщо аксесуар планують носити довгий час, потрібно переконатися, що лямки широкі і не будуть натирати, а спинка є зручною. Ще один нюанс – не можна, щоб він «висів» нижче попереку. Необхідно перевірити якість швів та фурнітури, стійкість матеріалу.

Переваги рюкзака: багатофункціональність та стильний вигляд

Головне призначення рюкзака – розвантажити руки та зменшити навантаження на хребет. Велике різноманіття кольорів, розмірів та стилів можна знайти на сайті «Моднотак». В асортименті легко відшукати річ, які підійде як лояльною вартістю, так і якістю. Цікавим різновидом рюкзаків являються сумки-мішки. Побачити їх можна тут https://modnotak.com.ua/category/sumki-zhenskie/meshki/.

Дизайн рюкзака може бути будь-яким. Є моделі з яскравими вставками, з джинсової тканини, з вушками, камінням та стразами, паєтками. Прихильниці мінімалізму можуть зупинитися на моделях без оздоблення. Шкіряні варіанти не мають багато деталей. Натуральний матеріал і так виглядає дорого, тому не потребує доповнень. Такі рюкзаки мають строгий вигляд, тому вписуються в будь-яке вбрання. Моделі з тканини можуть бути виконані як в етно-стилі, так і в гламурному.

Хоч рюкзаки ввійшли в моду порівняно нещодавно, вони вже встигли завоювати перші місця в рейтингу аксесуарів, без яких не обійтися. Рюкзак асоціюється з активним образом життя, спортом та мандрівками. Такий предмет повинен бути у кожної гламурної модниці.

Зараз є варіанти як для дівчат, так і для жінок. Міні-рюкзак можна взяти, навіть вбравшись в сукню – він послужить гарною альтернативою клатчу чи сумочці. У життєвих ситуаціях можуть знадобитися різні види рюкзаків, тому оптимально мати в арсеналі їх декілька.

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