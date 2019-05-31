Тернопільський музичний коледж подарував концерт тернополянам

Присвячене дійство було завершенню цього навчального року. Свято останнього дзвоника музичного коледжу відбувалося біля пам’ятника Соломії Крушельницькій у Тернополі, чиє ім’я носить цей навчальний заклад.

Із успішним завершенням навчання привітав студентів голова обласної ради Віктор Овчарук.

«Це — довгоочікуваний день, коли позаду залишаються всі навчальні клопоти й турботи, пари, заняття, репетиції, іспити, конкурси та інші складнощі та випробування. Попереду – сонячне, щедре на пригоди та на творчість літо.

Тож бажаю вам по-справжньому казкової пори літнього відпочинку, щоб у вересні, коли настане час знову взятись за навчання, ви повернулися здорові, сповнені життєвої енергії, природної допитливості й бажання засвоювати нові знання, удосконалювати свою майстерність», – наголосив Віктор Овчарук.

Звернувся очільник області і до випускників: «Вірю, що ви здійсните усі найсміливіші наміри. Адже отримали чималі знання та навики. Коледж не лише добре підготував вас у вашій творчій спеціальності, дав вам основи наукових досягнень та інформацію у найрізноманітніших галузях, а й виховав і, це не менш важливо, справжніх патріотів України, послідовників демократичних, гуманістичних поглядів, порядних, добрих людей».

За словами директора музичного коледжу, депутата обласної ради Лариси Римар, за час свого існування училище, а нині коледж підготував понад 5 тисяч професіоналів. Серед них – майже шість з половиною сотень лауреати і дипломанти міжнародних та всеукраїнських конкурсів, народні та заслужені артисти України, заслужені діячі мистецтв України, доктори і кандидати наук, доценти і професори, ректори та директори мистецьких навчальних закладів та закладів культури, артисти та солісти оперних театрів, оркестрів і філармоній України, Європи та Америки, диригенти, композитори, музикознавці, фольклористи, артисти Тернопільського обласного академічного драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка, обласної філармонії, директори і викладачі музичних та шкіл мистецтв, керівники аматорських колективів.

«Ці люди прославляють не лише свою альма-матер, а й наш край в Україні та за її межами. Переконаний, що й ви поповните цю славну когорту, – додав Віктор Овчарук. – Висловлюю глибоку вдячність педагогам! За те, що своєю любов’ю і невтомною працею допомагали пізнавати світ, прищеплювали моральні цінності, виховували вірних синів та дочок України, розвивали таланти. Обласна рада завжди опікувалась та опікується коледжем. У силу своїх можливостей намагаємось допомагати закладу вирішувати певні нагальні матеріально-побутові проблеми».

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