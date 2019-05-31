Як правильно виконувати творче домашнього завдання – поради студентам

Основна частина навчання полягає у висловленні власних думок щодо вивченого матеріалу. Навіть коли нам задають написати звичайну розповідь про літні канікули, вже тоді ми замислюємося, як правильно і грамотно це зробити. Переважно, саме домашні завдання полягають у написанні творів та есе, тому необхідно мати в своєму арсеналі письменника спеціальні методи та шаблони, які можуть допомогти написати достойну роботу, яку не соромно буде показати викладачам або прочитати перед класом. Не важливо, доросла ви людина чи підліток – писати грамотно мають всі. Щоб успішно та швидко виконувати письмові домашні завдання, складіть чіткий план роботи та дотримуйтесь його.

Оберіть тему

Тема твору – важливий аспект, якому варто приділити достатньо уваги. Саме вона вирішить подальшу долю вашого завдання. Відповідно до неї й буде формуватися стиль. Якщо тема і предмет є точними (тобто стосуються точних наук чи сфер аналітики), то вам доведеться використовувати офіційно-діловий або предметно-описовий стилі. Вимоги для написання художнього твору не такі чіткі, тому ви можете дати волю своїй фантазії.

Звісно, від тематики залежатиме і глибина вашого дослідження. Багато викладачів полюбляють задавати студентам та учням написати есе на малодосліджені теми, тому це може стати проблемою через недостатню кількість інформації. Студенти за кордоном вже давно не переймаються цим і використовують https://uk.edubirdie.com/law-assignment, а також інші ресурси, щоби фахівці могли підказати їм, як правильно написати якісне есе. Не має потреби годинами сидіти в бібліотеці, адже ви також можете з легкістю використовувати такі ресурси як SSRN, SAGE та Google Scholar для того, щоб знайти потрібні матеріали.

Проведіть дослідження

Загалом, перед тим, як написати творче домашнє завдання – вам потрібно переглянути наявну літературу з питання, яке вас просять описати, а потім вже робити свої висновки. Зберіть декілька авторитетних джерел (10 мінімум) і порівняйте думки різних авторів. Провівши такий аналіз, ви зможете порівняти різні точки зору видатних експертів у галузі, а також знайти прогалини у їх роботах. Саме це і буде перевагою для вашого виконаного завдання. Ви покажете, що не просто описуєте проблему, а й достатньо серйозно хочете пізнати саму її суть. Намагайтеся зробити щось на кшталт маленького дослідження. У будь-якому разі, розкриття навіть найбільш віддалених теоретичних питань з практичного підходу, може підвищити вашу роботу понад іншими.

Завжди запитуйте про форматування

Текст, його обсяг, кількість використаних джерел та слів – все це має неабияке значення. Якщо одразу ви пропустите форматування або взагалі не будете звертати на нього увагу, тоді у вас будуть проблеми з відсутністю тексту та з його некоректністю. Як у школах, що в університетах – скрізь форматування відіграє ключову роль. Вимоги завжди мають бути показані вам перед виконанням роботи.

Додайте більше фактів та графічних матеріалів

Ніхто не любить “сухої” подачі тексту, тому намагайтеся знайти оригінальні приклади, випадки, діаграми та інфографіки для свого тексту. Використовуючи програми графічного дизайну, таблиці та звіти – ви зможете якнайкраще донести інформацію до своєї аудиторії. Не намагайтеся акцентувати увагу лише на викладенні усім відомого матеріалу. Аналізуйте свою точку зору з різних позицій, наводячи аргументи «за» і «проти».

У будь-якому разі, чітко структуруйте те, про що ви будете писати. Створіть невеликий план та короткий опис того, що ви намагатиметесь пояснювати в кожній частині. Потім підберіть матеріал, для створення теоретичної та текстової основи для написання есе чи наукової роботи. Після того, як ви зробите цей крок, спробуйте додати ще кілька елементів, які можуть зробити текст більш яскравим та насиченим: від епіграфа на початку до таблиць та діаграм в кінці. Обов’язково висловіть власну думку в основній частині та у висновках (звичайно, якщо формат твору дозволяє це зробити), щоб показати власне бачення даного питання. У частині з висновками не забудьте вказати рекомендації та підсумок всього, що ви написали раніше.

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