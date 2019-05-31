850 дітей у Почаєві свято останнього дзвоника розпочали з молитви в соборі Лаври

30 травня 2019 року в Успенському соборі Почаївської Лаври був звершений подячний молебень з нагоди закінчення навчального року. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу обителі.

Урочисте богослужіння очолив намісник Свято-Успенської Почаївської Лаври митрополит Почаївський Володимир у співслужінні лаврського духовенства.

На святковій молитві були присутні директор Почаївської ЗОШ І-ІІІ ст. Гичка Галина Іванівна, викладачі, батьки та понад 850 школярів. Слід зазначити, що на святковому молебні також молились учні та викладачі лаврської недільної школи.

Наприкінці подячного молебню зі словом настанови до присутніх звернувся намісник обителі, після чого всі поклонились до чудотворної «Почаївської» ікони Божої Матері та отримали невеличкі подарунки.

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