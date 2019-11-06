Тернопільський університет готується до масштабної Міжнародної конференції

Програмний та організаційний комітет Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя запрошує тернополян взяти участь у ІІ Міжнародній конференції «Бізнес-ризики у динамічному глобальному середовищі (BRCDGV 2019)».

Конференція відбудеться 07-08 листопада 2019 року в приміщенні конференц-залу ресторану «Оскар» (Тернопіль, вул. С. Крушельницької, 18, 2 поверх).

ІІ Міжнародна конференція «Бізнес-ризики у динамічному глобальному середовищі (BRCDGV 2019)» проводиться з метою розгляду проблем та перспектив інтеграції України у світове економічне співтовариство через активізацію співробітництва між Україною, Індією та іншими країнами у діловій, освітній та науковій сферах. Конференція передбачає участь громадських діячів, освітян, науковців та підприємців з різних куточків світу.

Контактна особа: Ірина Крамар (к.е.н., доцент)

Тел.+38 098 022 57 13

e-mail: iec.tntu@gmail.com

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

07 листопада 2019 року

(місце проведення: ресторан «Оскар», вул. С.Крушельницької, 18, Тернопіль)

09.30 – 10.00 Реєстрація

10.00 – 10.20 Церемонія відкриття. Вітальні промови

10.20 – 12.00 Пленарне засідання

12.00 – 12.30 Перерва на каву

12.30 – 14.00 Панельна дискусія: «Міжнародне співробітництво: перспективи та виклики»

14.00 – 15.00 Обід

15.00 – 16.00 Панельна дискусія: «Підтримка місцевого розвитку: інвестиційні можливості та ризики»

16.00 – 17.00 Панельна дискусія: «Технології та інновації»



08 листопада 2019 року

(місце проведення: Зала Вченої ради Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Руська, 56, вул., Тернопіль)

09.30 – 10.00 Реєстрація

10.00 – 11.30 Секційне засідання: «Моделі диверсифікації ризиків»

11.30 – 12.00 Перерва на каву

12.00 – 13.00 Секційне засідання: «Синергія освіти та бізнесу»

13.00 – 13.15 Церемонія закриття

13.15 – 14.00 Екскурсія (ФАБЛАБ ТНТУ; Музей ім.Івана Пулюя)

14.00 – 15.00 Обід

15.00 – 18.00 Екскурсія до Збаразького замку