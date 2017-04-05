Теща поскаржилася тернопільським поліцейським на колишнього зятя

Третього квітня в чергову частину місцевого відділення поліції звернулася жителька села Соколів. Вона повідомила, що того дня близько 14:00 до помешкання прийшов зять. Він та її донька уже близько трьох років живуть окремо – вона у Теребовлянському районі, а він у Чортківському, однак чоловік періодично приходить провідати дітей.

У понеділок, третього квітня, між подружжям розгорілася словесна суперечка, яка переросла в погрози. Чоловік почав залякувати колишню дружину фізичною розправою, а далі вирвав з її рук мобільний телефон та пішов. Розмір завданих збитків потерпіла оцінила в чотири тисячі гривень.

Проте телефон грабіжнику довелося повернути, але уже правоохоронцям. Він у скоєному зізнався. Подія внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 186 частина 1 ККУ – грабіж. Триває слідство.