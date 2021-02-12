ТНМУ отримав стоматологічне лікувально-діагностичне обладнання

Голова благодійної організації «Гуманітарна допомога міста Білефельд» (Німеччина) Пітер Регер передав для потреб стоматологічного відділу університетської клініки ТНМУ лікувально-діагностичне обладнання та розхідні матеріали. Як зазначив керівник стоматологічного відділу Володимир Мачоган, що все це допоможе у наданні стоматологічної допомоги людям з незахищених соціальних верств населення.

Нагадаємо, що Тернопільський національний медичний університет упродовж тривалого часу опікується малозабезпеченими категоріями людей Тернополя і Тернопільської області.

Серед лікувально-діагностичного обладнання для роботи відділу передано аппарат для замішування цементів, аппарат для змішування амальгами, диспенсер для тимчасової пластмаси, ложки для зняття відбитків, набір хірургічних фрез для імплантації, хірургічний набір для клаптевих операцій та багато іншого, а також понад 20 найменувань розхідних матеріалів.

Висловлюємо щиру подяку Пітеру Регеру за багаторічну співпрацю і постійну підтримку.

Прессекретар ТНМУ Яніна Чайківська.