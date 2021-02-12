Вартість вхідних квитків у Тернопільський обласний краєзнавчий музей у 2021 році
Тернопільський обласний краєзнавчий музей повертається до звичного графіку роботи.
Музей працює щодня з 10.00 до 17.00, вихідні – понеділок, середа.
Вартість вхідних квитків:
– дорослі – 35 грн.,
– студенти – 25 грн.,
– учні – 20 грн.
Екскурсійне обслуговування груп (оглядова екскурсія) – 45 грн.
Адреса: вул. Героїв Євромайдану, 3.
Телефон для довідок: 0352524477
Сайт: https://tokm.com.ua/
Інстаграм: https://www.instagram.com/museum_ternopil1913/…
Ютуб канал: https://www.youtube.com/channel/UC0TcAwSSUz9WXu77vsb9yQQ