17:30 | 12.02.2021
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Вартість вхідних квитків у Тернопільський обласний краєзнавчий музей у 2021 році

Irena 0 Views Прокоментуй!

Тернопільський обласний краєзнавчий музей повертається до звичного графіку роботи.

Музей працює щодня з 10.00 до 17.00, вихідні – понеділок, середа.

Вартість вхідних квитків:

– дорослі – 35 грн.,

– студенти – 25 грн.,

– учні – 20 грн.

Екскурсійне обслуговування груп (оглядова екскурсія) – 45 грн.

Адреса: вул. Героїв Євромайдану, 3.

Телефон для довідок: 0352524477

Сайт: https://tokm.com.ua/

Інстаграм: https://www.instagram.com/museum_ternopil1913/…

Ютуб канал: https://www.youtube.com/channel/UC0TcAwSSUz9WXu77vsb9yQQ🔍

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