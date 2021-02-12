У Тернополі волонтери прибрали сніг поблизу боксів для хворих на ковід

Волонтери прибрали сніг поблизу боксів для хворих на ковід КНП «Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги».

Про це розповів начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР Олег Соколовський. За його словами, молоді люди зателефонували до нього та зголосилися взяти участь у прибиранні снігових опадів. Начальник управління скоординував їх дії із КНП «Тернопільська міська комунална лікарня швидкої допомоги», де вкрай були потрібні додаткові руки.

Як розповіла завгосп медичного закладу, хлопці попрацювали дуже добре і впродовж кількох годин очистили від снігу входи до усіх боксів для ковідних хворих, та інші локації, про роботу на яких попросила адміністрація закладу. Медики висловлюють щиру вдячність волонтерам!