У Тернопільській школі №28 планують створити «Культурно-освітній HUB»

На засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради прийнято рішення про схвалення проєкту «Культурно-освітній HUB», який реалізовуватиметься на базі Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №28, повідомляють у тернопільській міській раді.

Рішення прийнято з метою всестороннього розвитку учнів, підтримки шкільного соціального підприємництва, волонтерських ініціатив та партнерської взаємодії з громадськими організаціями.

На сьогодні учні школи вже займаються вирощуванням мікрозелені в теплиці, здобуваючи навички підприємницької діяльності. 10% від прибутку від цієї діяльності спрямовуються на підтримку ЗСУ, а також реалізовується ініціатива екологічного виховання серед учнів.

У перспективі планується розширення приміщення та залучення більшої кількості учнів для різних заходів, таких як навчання, тренінги та психологічні консультації. З огляду на соціально-психологічні виклики, з якими стикаються учні через війну, важливо створити простір для емоційного розвантаження та розвитку соціального інтелекту.

Затвердження цього проєкту є важливим кроком у створенні комплексної системи підтримки та розвитку молоді Тернополя.