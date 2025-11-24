Судитимуть жителя Тернопільщини, який пропонував 10 000 доларів США працівникам поліції за не притягнення до відповідальності 

Прокурори Бучацької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо жителя Тернопільського району, обвинуваченого у пропозиції службовим особам неправомірної вигоди, за невчинення в інтересах того хто пропонує дій з використанням наданого їм службового становища (ч.1 ст. 369 КК України).

За даними слідства уночі 22 жовтня 2025 року чоловіка, що керував авто у стані алкогольного сп’яніння, зупинили працівники поліції. Розуміючи, що він нетверезий і порушує комендантську годину, водій запропонував патрульним неправомірну вигоду в сумі 10 000 доларів США за непритягнення його до відповідальності. Правоохоронці задокументували неправомірні дії порушника.

Завершено досудове розслідування, що здійснювали слідчі відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області.