У Тернопільському районі відбувся чемпіонат із ловлі риби поплавцевою вудкою

30 липня на ставу поблизу с. Грабовець відбувся другий чемпіонат з ловлі риби поплавцевою вудкою серед дітей (віком 10-16 років) Великогаївської ОТГ «Карасик 2019», який проводився до Дня молоді.

Цього року зареєструвалися 26 учасників, які після жеребкування розмістилися берегом ставу і, за сигналом, розпочали прикормлення та вилов риби. Протягом двох з половиною годин кожен учасник намагався виловити якомога більше риби.

За результатами змагань переможцем став Максим Галечик (с. Застінка) з результатом 1 кг. 865 грамів. Друге почесне місце зайняв Андрій Жук (с. Дичків) з результатом 1 кг. 55 грамів , третє – Максим Жирук (с. Дичків) з результатом 920 грамів. В номінаціях: «Найбільша риба» переміг Павло Яцишин, який виловивкоропа вагою 170 грамів, у номінації «Найбільша кількість риби» переміг чемпіон Максим Галечик (с. Застінка) з результатом 80 шт.

Під час нагородження голова Великогаївської сільської ради ОТГ Олег Кохман із старостою сіл Грабовець і Білоскірка Миколою Дорошем та організаторами Тернопільською районною організацією мисливців та рибалок нагородили переможців і призерів медалями, кубками, а від сільської ради ОТГ цінними подарунками. Всі учасники отримали сувеніри за участь та поласували солодощами, які люб’язно надали Сергій та Світлана Слебедюки.

Джерело: сайт Великогаївської громади