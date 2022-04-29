“Бандерамобіль” на “нульову”: збирає кошти на авто для тернополянина

Ірина з Тернополя просить про допомогу – зібрати кошти на “Бандерамобіль” для її чоловіка Миколи, який зараз разом з іншими хлопцями на передовій захищає нашу незалежність.

Військове формування, в якому служить Микола, не має легкого, прохідного транспорту, щоб виконувати бойові завдання. З початку війни Ірина за сімейні кошти придбала та передала чоловіку бус. Волонтери, друзі та рідні згодом допомогли перекрити частину витрат, але на “Бандеромобіль” зараз ресурсу в жінки немає.

Вірить в небайдужість українців, які допоможуть докластися до купівлі автівки. Тим паче, що це допоможе нашим хлопцям ще ефективніше та швидше наближати нашу спільну перемогу.

Віримо, що тисяча маленьких інвесторів здатна змінити світ швидше, ніж один великий. Кожен з нас зараз – інвестор у майбутнє України. І кожна гривня буквально рятує життя наших захисників. В кожного з них є ім’я, прізвище, сім’я та захоплення. Зараз вони там, а ми тут маємо стояти міцним тилом.



Поширення та коментарі вітаються. Та ще краще – посильна фінансова підтримка. Якщо нас, таких свідомих, збереться мільйон, то вже завтра купимо класні “Бандерамобілі” для військових формувань, в яких служать наші хлопці! А післязавтра, дай Бог, і перемогу відсвяткуємо!

Банківські реквізити рахунку на Бандеромобілі

Найменування отримувача: ГРОМАДСЬКА СПІЛКА “РАДА БІЗНЕСУ ТЕРНОПІЛЛЯ”

Код отримувача: 38687419

Назва банку: ТЕРНОПIЛЬСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

Рахунок отримувача у форматі відповідно до стандарту IBAN:

UAH (українська гривня(sad)

UA163387830000026000055127991

Слава Україні!