Тернопільська гімнастка Анастасія Бачинська здобула “золото” на Євроіграх в Мінську

30 червня, у заключний день II Європейських ігор-2019, які відбулися у столиці Білорусі Мінську, атлети розіграли 30 комплектів нагород у шести видах спорту. Зокрема, “золото” у спортивній гімнастиці здобула 15-річна тернополянка Анастасія Бачинська.

За свій виступ дівчина отримала 13,200 бала та випередила спортсменок з Чехії та Швеції. Загалом у активі збірної України на Європейських іграх 48 нагород – 14 золотих, 16 срібних та 18 бронзових.

Анастасія Бачинська – майстер спорту України зі спортивної гімнастики, багаторазова чемпіонка України зі спортивної гімнастики, фіналістка XIV літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю. Є вихованкою відділення спортивої гімнастики комунального закладу міської ради «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2» імені Юрія Горайського. Тренери спортсменки – заслужений тренер України Тетяна Геращенко, Оксана Першина та Ганна Лев.