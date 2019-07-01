Новини Тернополя 

Тернопільська гімнастка Анастасія Бачинська здобула “золото” на Євроіграх в Мінську

Irena 0 View Прокоментуй!

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30 червня, у заключний день II Європейських ігор-2019, які відбулися у столиці Білорусі Мінську, атлети розіграли 30 комплектів нагород у шести видах спорту. Зокрема, “золото” у спортивній гімнастиці здобула 15-річна тернополянка Анастасія Бачинська.

За свій виступ дівчина отримала 13,200 бала та випередила спортсменок з Чехії та Швеції. Загалом у активі збірної України на Європейських іграх 48 нагород – 14 золотих, 16 срібних та 18 бронзових.

Анастасія Бачинська – майстер спорту України зі спортивної гімнастики, багаторазова чемпіонка України зі спортивної гімнастики, фіналістка XIV літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю. Є вихованкою відділення спортивої гімнастики комунального закладу міської ради «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2» імені Юрія Горайського. Тренери спортсменки – заслужений тренер України Тетяна Геращенко, Оксана Першина та Ганна Лев.

 

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