На Тернопільщині — одинадцятеро 200-бальників!

Цьогоріч основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання стартувала 21 травня і завершилася 13 червня. Інформацію про її результати учасники тестування отримали на свої сторінки до 25 червня. Додаткова сесія ЗНО стартувала сьогодні, тож загальні підсумки будуть лише після 15 серпня.

За інформацією заступника директора з питань зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти Юрія Шайнюка, у 2019-му на ЗНО зареєструвалися понад 354 тисячі осіб в Україні, а в області — понад 10 тисяч.

Наймасовіше тестування — з української мови. Участь у ньому взяли понад 10 тисяч осіб, і було залучено понад 1700 науково-педагогічних працівників. Тести з історії України писали понад 7800 учасників, з англійської мови — понад 1900. Фізику складали понад 465 осіб. Понад 3000 юнаків і дівчат узяли участь у тестуванні з математики.

За порушення процедури тестування з пунктів ЗНО області видалили 8 учасників. Нарікань на техніку, за допомогою якої відбувалося аудіювання на ЗНО з іноземних мов, цьогоріч не було. Спірним виявилося одне завдання з історії України, проте за нього всім учасникам зарахували по балу.

Цьогоріч найбільше абсолютних відмінників, тобто тих, котрі набрали 200 балів, із математики — їх 102 на всю Україну. З англійської — 39, із біології — 27, з української мови й літератури — 17…

Торік у нашій області було тільки п’ятеро 200-бальників, а цьогоріч — аж одинадцятеро: десятеро — випускники системи загальної середньо ї освіти, один — випускник минулих років.

Найвищий результат із математики — у Павла Семчишина з третьої тернопільської школи, в Петра Волошина з Української гімназії ім. І. Франка (м. Тернопіль) і в Миколи Гальтюка із Чортківської гімназії ім. М. Шашкевича. Випускниця цього ж навчального закладу Ангеліна Грицай склала на 200 балів тест із англійської мови. Учень Тернопільської школи №28 Максим Парій отримав найвищий результат із біології. Учениця з Коропця Галина Данчук — з історії України. На 200 балів склала ЗНО з української мови й літератури Анжела Патіота з Бережанської другої школи. Вона єдина отримала максимум балів у межах всього регіонального центру оцінювання якості освіти. Четверо осіб склали на максимальний бал хімію. Це випускники тернопільських шкіл: №22 — Олена Ховалко, №23 — Лілія Федишин і учень Української гімназії ім. І. Франка Ілля Савченко. Про четвертого хіміка поки інформації немає, адже він — випускник минулих років.

Ці розумники отримають разову премію в розмірі п’яти тисяч гривень. Вітаємо їх і всіх, хто складав цьогоріч ЗНО. Нехай кожному воздасться за його результатом!

Ліля КОСТИШИН.

«Перли» ЗНО-2019 з української мови і літератури

(Авторська орфографія та пунктуація збережені)

_ На своєму шляху я зустрічаю безліч спокус, такі як друзі та інтернет.

_ У творі «Кайдашева сім’я» П. Куліша свекруха так і померла з поганими словами на плечах.

_ Підтримка близьких допомогла достигнути мети.

_ Треба йти до своєї мрії поступово. Як більшість літературних письменників, які пишуть: твори, романи, прозу.

_ Мені 17 років, і я не боюся їздити на машині по місту. Поліція не чекає, що є така нагла людина, як я.

_ Якщо ти задався метою добитися мрію…

_ Цьому стане приклад фільм Робінзона Крузера який не втратив мрію повернутися до дому.

_ Можна згадати історію з твору Довженка «Три зозулі з поколоном», де дівчина усе життя була закохана у заміжнього чоловіка.

_ Мене надихає підтримка мого кота.

_ Треба накласти максимум зусиль…

_ На мою думку приходить приклад.

_ Хочу охопити літературу в цілому, щоб сказати вам приклад.

_ Якщо немає мрії, для чого тобі пити, їсти, чистити зуби?

_ Треба йти вперед, не дивлячись на задній план.

_ Заздра існувала і завжди буде існувати.

_ Вона завжди мріяла, та ще так, по-багатому.

_ Якщо покопатися в моїй голові, то можна зустріти одну маленьку думку.

_ У тебе є ти, і разом ви зможете досягти все.

_ Але дійшовши до одинадцятого класу, я розклав усе по підвіконням і зрозумів…

_ Чоловік — причина зневіри, а жінка — жертва.

_ Вони не опускаючи руки, стояли на ногах.

_ …не опускати плечі…

_ Не опускати руки і ноги.

_ Великий приклад є Леся Українка, яка попри хворобу, не припинила працю над коханою роботою.

_ Леся Українка вірила в себе дивившись просто вікно на цвітущі дерева.

_ Поетеса не могла передвигати пальчики і щоб не плакать сміялась.

_ Шевченко у творі «Слово про похід Ігорів» писав про героїзм 300 спартанців.

_ Герой твору «Місто» Микола Хвильовий.

_ Степан Радченко побував на літературній вечері і захотів написати вірш.

_ Поряд з Марусею Чурай був Іван Сірко, який по-справжньому її кохав.

_ Прикладом з художньої літератури є «Маленький принц», автор якого Том Сойєр.

_ «Над прірвою у рожі» Селенджа…

_ Не багато думаючи Арнольд Шварцнегер втік з армії і виграв змагання, але військова міліція його заарештувала.

_ Барак Обама провів половину свого життя в хатинці- -мазанці без вікон або дверей.