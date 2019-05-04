Новини Тернополя 

У Тернополі ДСНС-ники врятували собаку, яка застрягла під стіною будівлі

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2 квітня о 07:25 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про те, що у Тернополі на території дитячого садка під стіною будівлі застряг собака. Тварина сама не могла вирватися з полону. Це помітив двірник, який і викликав працівників Служби порятунку.
Бійці ДСНС за лічені хвилини прибули на місце події. За допомогою спеціальних інструментів тварину вивільнили з полону, – повідомляють в Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

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