Дорожньо-транспортна пригода сталась 19 листопада в с. Угринь Заводської територіальної громади, що в Чортківському районі. Близько 20.30 годин водій легкового автомобіля «Toyota Land Cruiser», проїжджаючи по автодорозі М-19, здійснив наїзд на припаркований на узбіччі вантажний автомобіль «DAF».

Внаслідок ДТП травмувався 28-річний водій японського позашляховика. Чоловіка у важкому стані госпіталізували в КНП «Чортківська міська лікарня».