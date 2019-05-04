Принадливий Тернопіль. Де в місті можна медитувати на цвітіння

Зважаючи на те, що зараз дерева цвітуть ледь не в кожному куточку, перша відповідь — скрізь.

А все ж є різні дерева і квіти в них різні. Приміром, просто перед драматичним театром росте приваблива, яскрава форзиція. Маленька черемха примостилась на вулиці Сагайдачного. Біліє біля Івана Франка, а цікаві куші із рожевим квітом побачите навпроти колишнього готелю «Подільського». Але найсимпатичніше місце, певне, все ж просто поруч входу в парк ім. Т. Шевченка — йдіть на запах і він виведе вас до пишних дерев.

Анна Золотнюк.

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