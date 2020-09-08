Тернопільщину можуть повністю віднести до “червоної” зони

Якщо “червоні” зони становлять 70% і більше від загальної території області, то її повністю можуть віднести до “червоної” зони. Про це на спеціальному брифінгу розповіла головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, – пише Терміново.

– Цей показник ми вже перейшли, – зауважила Чайчук. – Щодня в області реєструють в межах 200 випадків коронавірусу. До “помаранчевої” зони відносять ті населені пункти, де реєструють від 120 до 240 випадків коронавірусу на 100 тис. населення. Це показник загалом по області станом на 8 вересня 255,8 випадків.

За словами заступника очільника Тернопільської ОДА Ігоря Гайдука, “ймовірно, на наступному засіданні спеціальної комісії більша частина нашої області буде в червоній зоні”.

Що ж до летальних випадків, то в області їх останніми днями реєструють не менше 2 на добу. Найвища летальність – серед пацієнтів, віком 30-40 та 50-65 років, це по 33% на кожну групу, розповіла Чайчук.

– Серед пацієнтів, старших 65 років смертність становить 13,9%, – зазначила головна санітарна лікарка. – Реєструють багато випадків безсимптомних форм, які є небезпечними, бо спричиняють зростання рівня захворюваності. Молодь зазвичай є безсимптомними, тож заражають батьків, дідусів та бабусь.

Що ж до того, що жителі області до тижня часу чекають на результати тестів, то Чайчук наголошує: “лавину” тестів спричиняють самі ж пацієнти, які не дослухаються до рекомендацій медиків.

– Коли ускладнилася епідситуація, почало поступати до 3 тисяч взірців на добу, а потужність нашого лабцентру – 1000 зразків на добу.

Щоб знизити ей потік, тепер аналізувати будуть лише необхідні категорії пацієнтів. За 2 дні ситуацію обіцяють налагодити.

– Люди спершу не вірять, що є захворювання. Коли ж хтось із колективу захворіває, контактні одразу ж хочуть здати ПЛР-тест, хоча контактні особи мають обстежуватися на 14 день. Наші ж люди хочуть на 3-й день, коли ПЛР-тест зазвичай є негативним. А тоді людина ще раз проходить тестування через 2 тижні, яке показує позитивний результат, – пояснює Чайчук, яким чином в лабцентрі назбируються сотні зайвих зразів.

Наразі в області заповненість ліжок хворими на ковід становить 56%, по місту цей показник 52%. Однак це зовсім не означає, що класти хворих справді є куди, зазначає начальник обласного управління охорони здоров’я Володимир Богайчук.

– В лікарні “швидкої” – 135 ліжок, на них лежать 85 хворих на ковід і ще пацієнтів із підозрою. Згідно вимог, пацієнти, в яких підтвердили коронавірус, можуть лежати по двоє-троє в одній палаті. Однак ті, в кого лише підозра, мають бути в окремій палаті, – зауважує Богайчук. – Тому наразі є лише кілька місць для пацієнтів з коронавірусом. Пояснюю це, відповідаючи на питання, чому заповненість 50%, а ми не маємо куди класти пацієнтів.

За словами чиновника, Тернопільську міську лікарню №2 також хочуть включити для надання допомоги хворим на ковід. Крім того, Богайчук також розповів, що в районній лікарін теж лежать пацієнти із ковідом.

– Медицина справляється з наданням допомоги, – запевняє Богайчук. – Але я вже бачу той екватор, коли ми не зможемо цього робити. В області є 184 апарати ШВЛ. Якщо буде масове поступлення людей в стаціонар, ми не зможемо надавати адекватну допомогу.

Чиновник наголошує: люди нехтують карантинними заходами через власну безпечність, через що і зростає кількість інфікованих.

– Надходять хворі, ми питаємо, де захворів? І чуємо: ” на весіллі”, “на дні народженні”, “на святкуванні”. Нам треба повернутися до березневих радикальних заходів, – переконаний Богайчук.