10:59 | 18.10.2021
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі банда викрадала елітні автомобілі

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Викрали автомобілі на суму понад 2 млн грн у Тернополі – троє осіб постануть перед судом, – повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Тернопільською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно 3 осіб, що викрадали елітні автомобілі в обласному центрі (ч. 3 ст. 289 КК України).

За версією слідства, організована група з трьох осіб – мешканців Київщини та Одещини,  упродовж червня 2021 року, перебуваючи у м.Тернопіль, незаконно заволоділа автомобілями марки Toyota Land Cruiser 200, Mazda CX-9 та Mazda 3, завдавши потерпілим шкоди на загальну суму понад 2 млн грн. 

Під час досудового розслідування правоохоронцям уже  вдалося відшукати та повернути потерпілим 2 автомобілі – Toyota Land Cruiser 200 та Mazda 3, загальною вартістю майже 1,4 млн грн.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *