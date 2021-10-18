21 жовтня залишаться без води декілька вулиць Тернополя

21 жовтня залишаться без водопостачання жителі декількох мікрорайонів Тернополя. Про це повідомляє КП “Тернопільводоканал”.

“У зв’язку з переключенням нової мережі на вулиці Чернівецькій, 21 жовтня з 9 до 21 години спостерігатиметься низький тиск води на верхніх поверхах будинків по вулиці Чернівецькій, у мікрорайонах “Дружба”, “Кутківці”, “Пронятин”. У будинках №№ 25-46 (приватний сектор), 63, 64 на вулиці Чернівецькій доведеться припинити водопостачання”, – йдеться у повідомленні.

Жителів Тернополя перепрошують за тимчасові незручності й просять запастися водою.