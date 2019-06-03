Гвардійці допомогли родині з Тернопільщини, житло яких зруйнувала блискавка

Всередині травня Тернопільщину сколихнула звістка про те, що в житлове приміщення багатодітної родини залетіла шарова блискавка та вибухнула. В той час у приміщенні знаходилось п’ятеро дітей та їх батько. Трагедія сталась в селі Джурин Чортківського району. Допомогу постраждалій родині стали збирати усі, хто мав змогу.

Свою поміч запропонували і військовослужбовці 2 батальйону 2 Галицької бригади Нацгвардії України (2 Галицька бригада Національної гвардії України). Спочатку гвардійці зв’язались з родиною та запитали, чим би могли допомогти. Батьки розповіли, що речі наразі є але потрібні кошті, щоб відновити помешкання та слух тата. Чоловік, під час вибуху, втратив слух на одне вухо.



До постраждалої родини навідувався заступник командира 2 батальйону майор Микола Бабій. Йому гвардійці доручили відвести кошти, що збирали усією гвардійською родиною. Військові кажуть, що чужої біди для них не буває, а особливо переживали на дітей.

«Коли блискавка залетіла в літню кухню на дивані сиділо п’ятеро наших дітей, – розповідає мама, – в приміщенні знаходився і чоловік. Приміщення у нас невеличке, не більше 10 квадратних метрів. Коли блискавка вибухнула, вона його зруйнувала зсередини. Але найстрашніше, що там були діти, усі вони отримали великий шок. Пізніше їх відвезли до лікарні, слух до них повернувся, а от до чоловіка на одне вухо ні. Зараз будемо відбудовувати наше помешкання, добре, що допомагають небайдужі люди, в тому числі і Нацгвардія».