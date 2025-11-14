21:28 | 14.11.2025
На Тернопільщині 60-річна жінка впала в стічну канаву, щоб врятувати викликали ДСНС-ників

13 листопада 2025 року у місті Бережани Тернопільської області сталася надзвичайна ситуація: 60-річна жінка впала в стічну канаву, глибиною близько 2 метрів, і не могла вибратися самостійно.

Після отримання повідомлення від медиків, рятувальники оперативно виїхали на місце події. Для того, щоб витягти потерпілу, було використано спеціальну драбину. Жінку підняли на поверхню, після чого передали в руки медиків для подальшої допомоги.

Завдяки швидким та злагодженим діям рятувальників, постраждала була врятована без серйозних наслідків. Вона отримала необхідну медичну допомогу та була направлена до лікарні для обстеження.

