У Тернополі підприємців звільнили від податків на пошкоджену нерухомість внаслідок ракетних атак

На черговому засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради ухвалено рішення про звільнення юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від сплати податку на нерухоме майно (відмінне від земельної ділянки) і земельного податку на період з 1 червня до 31 грудня 2025 року.

Рішення стосується власників об’єктів нежитлової нерухомості, які були пошкоджені внаслідок ракетних ударів по Тернополю 25 травня та 6 червня 2025 року. Звільнення від податків надається у випадках, коли об’єкти зазнали значних ушкоджень і потребують капітального ремонту, реконструкції або реставрації.

Це рішення спрямоване на підтримку місцевого бізнесу, що постраждав внаслідок збройної агресії російської федерації.