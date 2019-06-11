Новини Тернополя 

У Тернополі відкрили пам’ятник Святому Роху

Irena 0 View Прокоментуй!

Сьогодні у Тернополі відкрили пам’ятник Святому Роху.

Монумент встановили на вул. Пирогова, 16 перед входом у «Тернопільську міську комунальну лікарню швидкої допомоги».

Постать Святого Роха одягнута у довгий плащ, з посохом та хлібом у руках, на нозі у нього рана. Поруч з ним встановлена собака.

Святий Рох – покровитель інфекційних хворих і захисник від епідемій. Він жив у 1295-1327 роках.

Нагадаємо, на території Тернопільщини це не перший пам’ятник, який присвячено Святому Роху, однак збереглися лише два – в смт Залізцях та в селі Кобзарівка.

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Фото прес-служби ТНМУ ім. І. Горбачевського.

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