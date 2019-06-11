Протягом місяця у Чорткові обиратимуть найкращий багатоквартирний будинок

Відповідно до рішення виконавчого комітету Чортківської міської ради міський конкурс-огляд у сфері благоустрою на звання «Кращий багатоповерховий будинок», «Краще ОСББ», «Кращий двір» проходить з 1 червня по 1 липня.

Проведення такого виду змагань має на меті підвищити благоустрій міста, розвивати і підтримувати ініціативу жителів, які приймають активну участь у роботі по належному утриманню багатоповерхових будинків та прибудинкових територій за місцем проживання.

Заявку на участь можна подати до 25 червня. У ній зазначається адреса об’єкта, що висувається на участь в огляді-конкурсі, назва номінації, прізвище, ім’я, по батькові заявника, контактний телефон. Критерії оцінювання на визначення переможця для кожної номінації будуть дещо відрізнятися, але основними визначено такі:

– загальний вигляд будинку;

– благоустрій прибудинкової території: озеленення (дерева, декоративні кущі, клумби, квітники), наявність урн, стан дитячих чи спортивних майданчиків, їх естетичний вигляд;

– естетичний стан фасадів будинків та огорож;

– належний санітарний стан прибудинкових територій (відсутність будівельних матеріалів, бур’янів);

– відсутність стихійних звалищ;

Кожен пункт, зазначених вище критеріїв, оцінюється за 10-ти бальною системою.

Переможці конкурсу у номінаціях «Кращий багатоповерховий будинок», «Краще ОСББ» та «Кращий двір» будуть нагороджені відзнаками міського голови (пам’ятними табличками про першість у конкурсі) та спеціальними призами, серед яких наступні: майданчик для збору твердих побутових відходів, елементи дитячого майданчика або інші засоби благоустрою.

Нагородження переможців відбудеться 12 липня на святкуванні Дня міста.