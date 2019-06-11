Степана Барну звільнено. Хто від сьогодні замість нього?

Сьогодні президент України Володимир Зеленський звільнив 15 голів обласних державних адміністрацій. Серед звільнених є і Степан Барна, який очолював Тернопільську ОДА за Петра Порошенка.

Іншим Указом, який з`явився сьогодні на президентському сайті, Володимир Зеленський призначив виконуючим обов`язки губернатора Тернопільщини Івана Богдановича Крисака – дотепер заступника Степана Барни. Це вже вдруге, коли Іван Крисак є в.о. голови ТОДА, минулого разу його призначали на цю посаду в 2014 році.