Новини Тернополя 

Степана Барну звільнено. Хто від сьогодні замість нього?

Irena 0 View Прокоментуй!

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Сьогодні президент України Володимир Зеленський звільнив 15 голів обласних державних адміністрацій. Серед звільнених є і Степан Барна, який очолював Тернопільську ОДА за Петра Порошенка.

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