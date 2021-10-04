У Тернополі зареєстровано Сибірку

Вночі з 27 на 28 вересня 2021 року в зоокутку парку «Топільче» комунального підприємства «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» (м. Тернопіль) загинув поні, про що 28.09.2021 року було повідомлено в Тернопільську міську лікарню ветмедицини. На місце події виїхали спеціалісти лікарні та Тернопільської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. В ході розтину трупа тварини виявлено ознаки пневмонії, гастроентериту та лімфаденіту, а збільшення та заокругленість країв селезінки викликало підозру на сибірку.

Спеціалістами відібрано проби селезінки, печінки, серця та лімфовузлів і направлено у Тернопільську регіональну державну лабораторію Держпродспоживслужби для дослідження на сибірку. Труп тварини було вивезено у спеціально визначене місце і піддано вилученню методом спалювання, про що складено відповідний акт і проведено фотозйомку. Перегорілі останки захоронено, а місце захоронення і транспорт, яким перевозився труп були піддані дезінфекції.

Відповідно до звіту про результати дослідження патологічного (біологічного) матеріалу №001944 п.м./21 від 01.10.2021 р. Тернопільської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів встановлено захворювання сибіркою. Патологічний матеріал для підтвердження діагнозу передано до державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (місто Київ), який 04.10.2021 року підтвердив діагноз.

02.10.2021 року відбулось засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при виконавчому комітеті Тернопільської міської ради, яким накладено карантин на зоокуток та затверджено план заходів. Тварин, які утримуються у зоокутку, піддано клінічному огляду та термометрії і вимушено провакциновано від сибірки.

Станом на сьогодні триває спостереження за здоров’ям тварин. Спеціалістами ветеринарної медицини вживаються заходи згідно з планом. За контактними особами здійснюється медичне спостереження.

ДОВІДКА. Сибірка – (міжнародна назва цієї хвороби а́нтракс — від грец. άνθραξ — «вугілля»[4]; українські застарілі синоніми — телій, гербарець, жабур[5]) — гостре зоонозне інфекційне захворювання, яке спричинює Bacillus anthracis, що перебігає в людей найчастіше з ураженням шкіри з утворенням специфічного карбункулу, набряку та регіонарного лімфаденіту на тлі гарячки та інтоксикації, рідше з ураженням легеневої, кишкової систем і генералізацією процесу. Назву хвороба в світі отримала від схожості забарвлення чорного різновиду вугілля — антрациту — і центральної зони сибіркового карбункулу. В Україні ще використовують, в тому числі і в офіційних медичних документах, стару назву «сибірка», що мала поширення в країнах колишнього СРСР.[6].