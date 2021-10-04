Освітяни Тернопільщини пікетують: їм не виплатили понад три мільйони гривень зарплатні

50 освітян, які вже майже рік без зарплати, вийшли на пікет на Кременеччині. Вчителі вимагали віддати зароблені гроші і звільнити тих, хто причетний до заборгованості. Пікет влаштували біля Кременецької міської ради. Людей зібралося чимало. Відстояти свої права приїхали представники шкіл з різних куточків ОТГ.

Організатор акції, вчитель фізики у Волинському ліцеї імені Нестора Літописця Андрій Волянюк переконаний, що більше чекати неможливо, а ситуація буде тільки погіршуватися. Тому Андрій із колегами вирішили у такий спосіб нагадати про себе, свої проблеми, а також про проблему достойного ставлення до вчителів, техпрацівників і працівників бюджетної сфери.

Підтримати місцевих освітян прийшла і Надія Медецька. Нагадаємо, саме вона нещодавно голодувала аби Чугалівська гімназія в Кременецькій громаді продовжувала працювати. Жінка вже помалу повертається до звичного раціону. Вчителька зізналася, що прийшла на пікет, бо її вимоги так і не підтримали, а проблем у місцевої освіти є багато.

Представники міської влади до людей вийшли одразу. Міський голова Андрій Смаглюк підтвердив, заборгованість по зарплатні і справді є, ще й назвав цифру – понад три мільйони гривень. Пояснив, що незважаючи на те, що 80% місцевого бюджету покриває потреби освітньої галузі, вирішити проблему з боргами буде непросто.

ІНТБ