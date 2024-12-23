У Тернополі знайшли мертвого чоловіка

Коли поліцейські зайшли до помешкання, то виявили бездиханне тіло чоловіка. У ході перевірки стало відомо, що загиблий мешкав сам. Його син уже тривалий час за кордоном. Дублікати ключів від квартири пенсіонер дав сусідці, адже часто хворів і втрачав свідомість.

Востаннє сусіди бачили його 15 грудня, а вже 20 звернулися до поліції. Судово-медичний експерт на тілі загиблого слідів насильницької смерті не виявив. За даним фактом відкрите провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою “природна смерть”. Триває слідство.