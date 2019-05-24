Улюблений декан фізико-математичного факультету Тернопільського педагогічного університету Мирон Громяк отримав почесну нагороду 

Улюблений декан фізико-математичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Мирон Громяк отримав почесну нагороду Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом». Викладачу вручили Почесну грамоту і медаль, – повідомляють у навчальному закладі.

Довідка

Мирон Іванович у 1977 році вступив на перший курс фізико-математичного факультету Тернопільського педагогічного інституту. Упродовж навчання був Ленінським стипендіатом за особливі заслуги у навчальній і громадсько-корисній роботі. Після успішного закінчення навчання вступив до аспірантури в Інституті математики НАН України. Захистивши кандидатську дисертацію, у 1987 році повернувся на рідний факультет, де обіймав посади викладача, старшого викладача, доцента кафедри математичного аналізу, заступника декана факультету. А з 1995 року він очолює рідний фізмат.

Завдяки його зусиллям на факультеті появилась традиція святкування День факультету. Упродовж більше тридцяти років виховав не одне покоління справжніх фізматівців, є висококваліфікованим фахівцем, мудрим порадником для студентів і працівників факультету.

Поділіться:











загрузка...