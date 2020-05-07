Лікар із Тернополя вирішив до кінця карантину навести лад у парку «Загребелля» (фото)

Лікар УЗД Микита Беднягін відомий у Тернополі не лише як хороший спеціаліст, а й чоловік, який має чимало талантів і захоплень.

На його сторінці у соціальній мережі «Фейсбук» можна знайти чимало оригінальних фото і дописів. Тепер, через продовження карантину, медик вирішив проявити себе у корисній громадській діяльності. І не просто словами, а реальною справою – очищенням парку «Загребелля». Завдяки допомозі небайдужих, Микита Беднягін зміг розпочати перші заплановані роботи вже сьогодні, 5 травня.

Цитуємо допис лікаря: «…тут така справа. Карантин продовжили до 22 травня. Я «завис» на Мазепи, 2 і НЕСПОДІВАНО усвідомив, що парк «Загребелля» виглядає «не айс», а руки у комунальників до нього, вочевидь, не доходять… Тож планую почати прибирати його самотужки, причому – щодня. До завершення карантину можна трохи встигнути. Приблизні межі ділянки – на карті. Напрямків роботи – два: 1. побутове сміття, що технічно може бути сортоване на скло/пластик, і 2. бурелом, старе, мертве тощо. Заріст/підлісок мене не цікавить, але хотілося б цивілізовано «прорубати» стежки до місць пікніків, що їх зробили люди… Може, хтось знає волонтерів, які там прибирали і вішали інфографіку, то тегніть і їх, скоординуємося…».

Оцінивши свої можливості, лікар визначив мінімальні потреби для проведення прибирання: мачете, рукавички, багато мішків для сміття та інструменти для його збору, адже у траві – чимало використаних шприців, а це – небезпечно.

– В ідеалі потрібні сокира і електропилка. Генератор є в Alexander Temchur. Із ним я вже говорив. Може, хтось інструментами підігріє на час? – запитує Микита Беднягін у повідомленні. – Юристи, скажіть, чи не буде така ініціатива «наказуєма»? Номер картки – мій. Без фанатизму, у мене все «ок», просто є час і натхнення!

Отже, для благодійників номер картки ПриватБанку – 4149 4390 0100 4351.

Фото зі сторінки Микити Беднягіна у соціальній мережі «Фейсбук»

Терен