Як правильно пити пиво: радять фахівці з «Опілля»

Щоб отримати справжню насолоду від пива, необхідно знати, як правильно його пити. Що ж рекомендує світова культура «новачкам» та досвідченим пивоманам? Секрети дуже прості… Фахівці пивоварні”Опілля”, найбільшого виробника пива на Тернопільщині, діляться секретами споживання пива і розказують, за яких умов цей напій найкраще смакує.

Перш за все, важливий посуд, з якого пиво смакуватиме найкраще. Це може бути бокал, склянка або півлітровий келих, що трохи звужується догори. Бажано, щоб посуд був вироблений зі скла, порцеляни або кераміки – метал і пластик надають пиву неприємного смаку та псують його аромат. Всередині келих має бути гладеньким, щоб пиво могло плавно стікати по стінках. Оптимальний об’ємбокала має бути від 0,3 до 0,5 літра.

Варто пам’ятати, що пиво найкраще смакує охолодженим. Правильна температура для бурштинового напою має становити плюс 6-8°С. У будь-якому разі, вона не має бути нижчою за +5°С та вищою за +10°С. За більш низької температури втрачаються ароматичні та смакові властивості пива. У жодному разі пиво не можна різко охолоджувати, наприклад, в морозильній камері, або кип’ятити. Хоча деякі сорти пива, зокрема портер, спеціально підігрівають для приготування гарячих напоїв.

Пиво у пляшках слід зберігати у вертикальному положенні, щоб напій не торкався внутрішньої поверхні кришки. Потрібно ретельно оберігати пиво від сонячних променів – це дозволить зберегти істинний смак.

Важливим елементом «пивної церемонії» єспосіб наповнення келиха.Пиво наливається в центр келиха або іншого бокалу з висоти 2,5 сантиметра над краєм посуду. Після загустіння піни при першому наливанні пиво доливається таким чином, щоб його рівень сягав близько трьох чвертей висоти бокала або спеціальної позначки на ньому. Не варто переливати напій із одного посуду в інший, збовтувати чи розмішувати – пиво швидко окислюється і мутніє, як кажуть – «засинає».

Піна налитого пива має бути монолітною, компактною, білою та без бульбашок. Якщо пиво налите правильно, воно створює «пивну шапку». Це можна зробити, якщо перед останнім наповненням зрізати піну до країв келиха. Щоб піна пива була дійсно неперевершеною, варто використовувати добре вимитий посуд без слідів жиру. Висока піна, яка тримається не менше 4 хвилин і після кожного ковтка залишає на стінці бокала «пивне мереживо», – ознака справді якісного напою.

Не рекомендується змішувати пиво з іншими напоями чи пивом іншої міцності, навіть якщо воно однієї марки. Адже хмільний напій має досить специфічний характер та особливу чистоту. Якщо змішати пиво з будь-яким компонентом, то воно може втратити свої основні властивості (запах, смак, прозорість тощо).

Пити пиво професійні дегустатори радять у три ковтки. При першому випивається півкелиха. При другому – половина того, що залишилося. Третім ковтком келих випивається до дна. При цьому пити необхідно без поспіху, щоб найкраще відчути смак улюбленого напою.

Усі види пива можна поділити на дві основні групи – світле і темне пиво. Перше виробляється із світлого солоду, а друге – з темного карамельного солоду, який підсмажують у процесі приготування.

Традиційно вважається, що легке світле пиво найкраще п’ється влітку, а темне (воно має більшу густину та насиченість) – взимку.Крім того, темне пиво – вечірній напій.

Не варто пити одночасно темні і світлі сорти.

Насолоджуватися хмільним напоєм треба неодмінно під «правильну» закуску. Якщо немає часу чи можливості вправлятися в кулінарії, можна задовольнитися популярними закусками. До світлого пива гарно смакують раки, креветки, сир, чіпси, крекери, горішки. Темні сорти «полюбляють» рибні та м’ясні салати, гарячі страви. А такі екзотичні для України сорти, як ель чи фруктове пиво, краще взагалі вживати без закуски.

Якщо ж Ви не шукаєте легких шляхів, до меню пивної трапези краще підійти з усією серйозністю: варто приготувати не тільки холодні, а й гарячі закуски, не забути про супи та випічку.

Наприклад, влітку ідеальним супроводом до пива стануть ніжні овочеві супи-пюре – з брокколі, шпинатом, зеленим горошком, приправлені сметаною чи вершками. До них можна подати апетитні підсмажені грінки.

Смак пива підкреслять також салати. Істинним гурманам неодмінно сподобається літній мікс по-чеськи, який складається з редису, свіжих огірків, листків салату, кубиків сиру та яєць, приправлених йогуртом.

Шанувальники ситних закусок можуть поласувати салатом по-тірольськи, приготованим з ковбасок та нежирного бекону з додаванням свіжих овочів, зелені та соусу.

Після холодних страв можна переходити до гарячих. Це можуть бути смажені у клярі кальмари, подані із соусом, або хрусткі рулетики по-східному (начинку із м’ясного фаршу, капусти та моркви загортають в тісто та обсмажують у великій кількості масла).

Далі буде…