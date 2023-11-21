Відкрита лекція про архітектуру Херсонщини у Тернополі

Архітектурне мереживо є невід’ємним елементом кожного міста, воно формує його стиль та передає історію. Яким же є мереживо Херсонщини та чому «Кам’яні вишиванки» Нової Каховки такі особливі – про це та інше можна почути у Тернополі 21 та 22 листопада.

«Кам’яні вишиванки» – це 2000 квадратних метрів унікальних різьблених орнаментів, які прикрашають місто Нова Каховка. Ці декоративні архітектурні об’єкти були створені у 1950-х роках під час будівництва Каховської ГЕС Григорієм Довженком, учнем розстріляного за націоналізм Михайла Бойчука.

Вже 21 листопада о 18:00 архітекторки з Херсонщини – Ліза і Тетяна Євсеєві – проведуть відкриту лекцію та відкриття виставки про кам’яні вишиванки свого міста. Ви з перших вуст почуєте про те, яким планувалося ідеальне місто-сад та про парк, що одягнув пустелю і прийняв на себе води затоплення. Подія проходитиме в креативному кластері Na пошті (вул. Коперника, 4), вхід вільний.

Наступного дня, 22 листопада о 18:00, архітекторки проведуть майстер-клас з різьблення по сирому тиньку. Так кожен охочий зможете не лише познайомитеся з авторською технікою бойчукіста Григорія Довженка, а й створити власні «Кам’яні вишиванки». Вхід на подію абсолютно безкоштовний, але реєстрація обов’язкова.

Кількість учасників обмежена!

Архітекторки Ліза і Тетяна Євсеєві – авторки терміну «Кам’яні вишиванки», які з 2017 року досліджували спадщину Григорія Довженка і разом з волонтерами реставрували унікальні орнаменти. Саме вони зробили “Кам’яні вишиванки” відомими в Україні, а тепер і в Європі. Виставку вже бачили у Львові, Києві, Дрогобичі (місто-побратим Нової Каховки), Івано-Франківську, Чернівцях, Загребі, Варшаві, Олешниці, Вроцлаві, експонували на Днях європейської спадщини — 2022, під час Парламентського саміту “Кримська платформа” та під час архітектурної бієнале у Венеції. Далі виставка мандруватиме у Київ, Прагу та інші міста України та Європи.

Запрошуємо вас не пропустити нагоду познайомитися з «Кам’яними вишиванками» Нової Каховки та власноруч вирізьбити мереживо міста!

Події є частиною проєкту «Інший ландшафт».

Фінансування проєкту здійснюється зі Стабілізаційного фонду культури та освіти 2023 Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини та Goethe-Institut.