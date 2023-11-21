Тернопільські гурти збиратимуть кошти на допомогу безпритульним тваринам

Уявіть свого домашнього улюбленця без їжі, тепла, дому, без вас…А так живуть більшість бездомних тварин просто зараз! Холод і голод не єдине, що їм загрожує, а дрібного фінансування не достатньо, щоб забезпечити всіх.

Саме тому небайдужі тернополяни організовують благодійний концерт «Музичний ковчег» на підтримку безпритульних тварин.

22 листопада о 20:00 на сцені креативного кластеру Na пошті для вас виступатимуть гурти Лелека і Папороть, Maradox та KILL!KILL!KILL!. Усі гурти мають свій особливий стиль, тож кожному буде до душі.

«Ми не могли не долучитися до цієї ініціативи, бо самі маємо песика з притулку, – коментує Володимир Томків, соліст гурту KILL!KILL!KILL!. – Ми і раніше звертали увагу на проблеми притулків чи зоозахисних організацій, а під час війни це стало ще більш актуально. Кількість тварин тільки збільшується, а увага до цієї проблеми та підтримка – все менші. Ми не впевнені, що один концерт може перекрити борги, але точно знаємо, він може привернути увагу спільноти до цієї проблеми. Саме такі погляди передає однин з перших треків – «I FIGHT MY DOG», присвячений нашому улюбленцю, тваринкам потрібна наша увага, а особливо безпритульним».

Організатори події вдячні гуртам, що так радо відгукнулися на пропозицію.

«Кожен з них (гуртів) розуміє наскільки багато зараз є бездомних тварин, які потребують допомоги, – каже арт-директорка креативного кластеру Na пошті Оля Биндас. –Приміром, місяці два тому я знайшла просто на вулиці закривавленого кота з велетенською раною. Якби не допомога друзів, я сама не змогла б оплатити його лікування і перетримку. Дякувати Богу, тварина врятована, зараз живе у люблячої людини. На жаль, міська рада не виділяє кошти на потреби бездомних тварин, а їх сотні, і без небайдужих людей, тварини просто загинуть».

Кожен куплений квиток дасть змогу поїсти чи одужати безпритульній тварині. Зробіть добру справу просто купивши квиток. Зробити це можна ТУТ.