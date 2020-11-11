Як виглядала перша феміністична організація в Бережанах

Філія Союзу громадянської праці жіноцтва діяла у нашому місті з червня 1928 року. Робота проводилась із метою піднесення рівня й значення жіночої праці, для розвитку здібностей та заробітку слухачок.

У Бережанах при організації працювали різні напрями. Господарчий курс для дівчат отримував фінансування від Гміни, а також Ради повітової, на момент 1930 року на ньому навчалось 25 слухачок. «Курс юної господині» передбачав вивчення релігії, польської мови, основ гігієни, готування, товарознавства, кравецької справи й шиття. Заняття вели фахівці. Наприклад, викладачем гігієни був повітовий лікар Лавровський, а групою теоретичних предметів курувала викладачка загальної жіночої школи м. Бережани – Гелена Насельська.

Курси килимарства на чолі з Е. Кжиштофович фінансувала як Рада повітова, так і Комунальна каса ощадності. Килими виготовляли з високоякісних матеріалів та за узорами маляра Ярошевича – це чудова змога здобути прибутковий фах й заробляти на себе вже під час навчання.

Окрема частина організації «Світлиця для дівчаток» мала на меті надання освітніх послуг потребуючим дітям, й організовувала благодійне харчування, свіжим молоком і булочками. За статистикою на харчування приходило по 35-45 дітей.

Хоч невідомо, у якій саме будівлі збирались учасниці Союзу, це безперечно важлива сторінка історії повсякдення нашого міста в ХХ ст. Михайло Музичка