Викладач із Тернополя представив університет на чемпіонаті України з плавання

У травні в Львові відбувся Чемпіонат України з плавання в категорії «Мастерс».

У цьому турнірі взяли участь 353 спортсмени з 26 клубів України та з-за кордону. Тернопільський клуб «Ternopillia Swim Masters» і Тернопільський національний медичний університет ім. Івана Горбачевського представляв асистент кафедри фізичної реабілітації здоров’я людини та фізичного виховання ТНМУ, майстер спорту України Віктор Назарук.

Спортсмен у своїй віковій категорії посів перше місце на дистанції 50 метрів на спині. Він також здобув два третіх місця на дистанціях 100 та 200 метрів на спині та четверте місце на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Прес-служба ТНМУ

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