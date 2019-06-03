Хімічне шоу показали в Чорткові

У Чорткові відсвяткували Міжнародний день захисту дітей.

1 червня у багатьох країнах світу відзначають День захисту дітей, або ще як його називають Дитячий день. В Україні це свято набуло чималої популярності і завжди проходить гамірно та весело.

У Чорткові урочистості розпочалися спільною ходою вихованців дитячих навчальних закладів міста та їх наставників із центральної площі до парку культури та відпочинку ім. І. Франка. Колону очолював гурт мажореток, котрі весело вистукували ритм в барабани. Малеча разом із батьками та вихователями не просто крокувала містом, а ще і представляла свій навчальний заклад святковим тематичним вбранням.

В парку на дітвору чекало справжнє розмаїття розваг та святковий концерт. Дитячі колективи міста представили глядачам пісенні та танцювальні номери. Всі артисти отримали грамоти та подарунки. Казкові герої та веселі аніматори розважали дітвору різноманітними конкурсами, естафетами, іграми, майстер-класами та вікторинами. Кожна дитина змогла відшукати атракцію за власними уподобаннями: королева Ельза показувала малюкам справжнє хімічне шоу, радісні Фіксики створювали цікаві картини із кольорового піску, а для любителів мистецтва був організований конкурс малюнків на асфальті. Надувні гірки та батути користувались особливою популярністю, черги часом сягали і десяти метрів. І, звісно, не обійшлося без традиційного пригощання морозивом, яке дісталося всім – і дорослим, і найменшим.

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