За грати сяде директор будівельної компанії, що розтратив понад 3,8 млн грн коштів пайовиків у Тернополі 

Прокуратура відстояла в апеляції вирок – 12 років ув’язнення директору будівельної компанії, що розтратив понад 3,8 млн грн коштів пайовиків у Тернополі

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури відстояли в апеляційному суді вирок – 12 років позбавлення волі директору однієї з будівельних компаній за розтрату коштів, наданих пайовиками для зведення та здачу в експлуатацію об’єкта будівництва по вул. Галицькій, 7, у м. Тернополі (ч. 5 ст. 191 КК України).

Прокурор довів у суді, що між директором будівельної компанії та довірителями впродовж 2006-2007 років укладені договори про пайову участь у фонді фінансування будівництва житлового будинку по вул. Галицькій, 7, у м. Тернополі, який планували здати в експлуатацію у 3 кварталі 2008 року. Проте понад 3,8 млн грн, внесених вкладниками за будівництво вказаного будинку, витрачались забудовником на зведення інших приміщень у с. Великій Березовиці та м. Хмельницькому, а будівлю по вул. Галицькій, 7, так і не завершили до цього часу.

Суд першої інстанції визнав винуватим обвинуваченого у розтраті майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем й призначив йому покарання – 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 роки та з конфіскацією всього майна, що є у його власності.

І хоча захисник обвинуваченого не погодився з цим рішенням і оскаржив його в апеляції, Тернопільський апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін, а апеляційну скаргу обвинуваченого без задоволення.

Вирок вступив у законну силу.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури