За останні три місяці у Тернополі встановили близько 50-ти нових камер відеоспостереження

6 жовтня під час засідання виконавчого комітету було прийнято рішення про виділення додаткових коштів у сумі 122,2 тис. грн. на фінансову підтримку комунального підприємства «Тернопіль Інтеравіа».

Фінанси будуть спрямовані на реалізацію проєкту «Безпечний двір» та оплату послуг зі встановлення камер відеоспостереження на вулицях міста.

Так, впродовж останніх трьох місяців у Тернополі встановлено камери відеоспостереження на 30-ти прибудинкових територіях в рамках програми «Безпечний двір», шість камер відеонагляду, спрямованих на тернопільські водограї «Каскад», «Життя» «Спогад» та «Квітка терену», а також 10 нових камер відеоспостереження за адресами:

вул. Є. Коновальця, 8, де знаходиться «Ситуаційний центр» – 3 шт.; вул. Будного, 36, навпроти виїзду із с. Петриків; парк ім. Т. Шевченка (зона проведення змагань з водно-моторного спорту, при вході на «Острівець закоханих»); вул. С. Будного (навпроти ринку «Мотор») – IP-камера відеоспостереження в комплекті з програмним модулем на розпізнавання державних номерних знаків; вул. Живова, 7 (перед головним входом в автовокзал «Тернопіль») – IP-камера відеоспостереження в комплекті з програмним модулем на розпізнавання облич Привокзальний майдан (перед головним входом у залізничний вокзал м. Тернополя) – ІP-камера відеоспостереження в комплекті з програмним модулем на розпізнавання облич; парк «Топільче» (на флагштоку);

Загалом на території Тернополя та на в’їздах і виїздах з міста облаштовано понад 750 камер відеоспостереження.

Окрім того, з 8 жовтня у місті запрацюють чотири камери автоматичної фіксації (КАФ) перевищення швидкості. Розміщені вони за адресами:

просп. Злуки (одна камера на просп. Злуки, 47-Б в напрямку Збаразького шосе, ще одна — на просп. Злуки, 45 в напрямку вул. «6 магазину»); вул. Протасевича, 8 (перед перехрестям з вулицею Лeci Українки в напрямку «Збаразького кільця»); вул. Степана Будного, 28 (поруч з ЖК «Набережний квартал» в напрямку вул. Карпенка);

Згодом запрацює і камера автоматичної фіксації перевищення швидкості на просп. Степана Бандери, 90 (в напрямку вул. Є. Коновальця). Наразі там проводиться стандартизація, метрологія тощо.

Додаткові КАФ у Тернополі будуть встановлені у 2022 році.