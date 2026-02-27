Тернопільщина отримає 60 млн.грн на шкільні автобуси

25 лютого Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів у 2026 році. Загальний обсяг фінансування становить 2 мільярди гривень.

Кошти будуть спрямовані на реалізацію публічного інвестиційного проєкту «Безперешкодний доступ до якісної освіти — шкільні автобуси». Це дозволить забезпечити підвезення дітей до шкіл, де навчання ведеться в очному або змішаному форматах.

Ключові зміни: нова черговість на 2026 рік

Відповідно до ухвалених змін, запроваджується чітка пріоритетність закладів освіти, для яких закуповуватимуться автобуси:

У першу чергу автобуси отримають заклади, які з 2027/2028 навчального року стануть академічними ліцеями та прийматимуть учнів з інших шкіл громади. Школи, до яких підвозять дітей із закладів, що були ліквідовані або реорганізовані протягом 2026 року. Спеціальні школи та навчально-реабілітаційні центри. Школи з великою кількістю учнів: опорні та інші заклади, де навчається не менш як 200 дітей. Заклади, де навчається понад 100 учнів: автобуси розподілятимуться від більших шкіл до менших.

Важливо: Заклади, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, мають пріоритетне право на отримання автобусів у межах кожної з черг.

Умови фінансування

Субвенція надається за умови наявності у закладі освіти власного або розташованого поруч укриття. Також обов’язковим є співфінансування з місцевих бюджетів відповідно до індексу податкоспроможності відповідної громади (від 5 до 30%)

Розподіл 2 млрд грн субвенції на шкільні автобуси за регіонами:

Одеська область — 187 441 тис. грн

Харківська область — 181 818 тис. грн

Житомирська область — 172 446 тис. грн

Вінницька область — 170 572 тис. грн

Дніпропетровська область — 142 455 тис. грн

Хмельницька область — 142 455 тис. грн

Івано-Франківська область — 103 093 тис. грн

Кіровоградська область — 93 721 тис. грн

Закарпатська область — 88 097 тис. грн

Київська область — 74 977 тис. грн

Полтавська область — 73 102 тис. грн

Чернівецька область — 73 102 тис. грн

Волинська область — 67 479 тис. грн

Рівненська область — 65 604 тис. грн

Черкаська область — 63 730 тис. грн

Тернопільська область — 59 981 тис. грн

Запорізька область — 56 232 тис. грн

Чернігівська область — 44 988 тис. грн

Херсонська область — 39 363 тис. грн

Сумська область — 35 614 тис. грн

Миколаївська область — 33 739 тис. грн

Львівська область — 29 991 тис. грн