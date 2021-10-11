Зареєстровано 233 випадків COVID-19 та 4 смерті на Тернопільщині. Статистика за 10 жовтня

За 10 жовтня в Тернопільській області зареєстровано 233 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 47 випадків серед дітей, 3 випадки серед медиків, 4 випадки серед працівників закладів освіти.

За територіями:

– Кременецький район – 14, в т.ч. 1 – дитина (м. Кременець – 0);

– Тернопільський район – 133, в т.ч. 24 – дитини, 3 – медики, 1 – освіта (м. Тернопіль – 47, в т.ч. 1 – дитина, 3 – медики);

– Чортківський район – 86, в т.ч. 22 – дитини, 3 – освіта (м. Чортків – 7, в т.ч. 4 – дитини).

За 10.10.2021р. зареєстровано 4 летальних випадків COVID-19:

1) чоловік, 74р., м.Тернопіль (серцево-судинні захворювання);

2) жінка, 64р., с.Світле Чортківський район (серцево-судинні захворювання, цукровий діабет);

3) чоловік, 47р., с.Городниця Чортківський район (хронічне неврологічне та серцево-судинні захворювання);

4) чоловік, 77р., с.Глібів Чортківський район (серцево-судинні захворювання).

Проведено за день досліджень методом ПЛР – 695.