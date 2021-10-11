Дощі повертаються: тернопільський гідрометцентр попереджає про зміну погоди

Цього тижня на Тернопіллі очікують зміну погоди.

За прогнозом синоптиків, понеділок обійдеться без опадів, а от наступного дня – можливі дощі.

“З вівторка очікуємо нову синоптичну систему з Північної Атлантики, яка принесе дощову погоду та дещо вищі нічні температури”, – повідомили в обласному гідрометцентрі.

Як розповіла у Facebook український синоптик Наталка Діденко, до нас наближається повітряна маса із опадами. Перші суттєві дощі пройдуть на Покрову, ввечері 13-го та 14-го жовтня.

Цього тижня по країні переважатиме холодне повітря, дещо тепліше буде лише в східних областях у денні години.