Збільшують перелік професій з обов’язковою вакцинацією

Наразі працівники, які не щепляться проти COVID-19 протягом місяця, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Міністерство охорони здоров’я України затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19. Перелік професій, для яких щеплення є обов’язковими, можуть розширити.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

Згідно з наказом, вакцинація проти коронавірусу є обов’язковою для працівників:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Водночас за словами Радуцького, до переліку професій, для яких вакцинація є умовою допуску до робочого місця, планують внести усіх працівників державних установ, організацій та підприємств, соціальних працівників та співробітників поштових послуг.

“Через небажання багатьох людей розуміти очевидні речі, МОЗ вимушений застосовувати обмеження для невакцинованих”, – зазначив Радуцький.



